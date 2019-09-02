"الخطوط الكويتية" تحتاج 2.45 مليار دولار لتمويل الطائرات الجديدة

المصدر: الكويت - رويترز

قال يوسف الجاسم رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية إن الشركة تحتاج إلى نحو 2.45 مليار دولار لتمويل صفقات طائراتها الجديدة المقرر استلامها حتى 2026.

جاءت تصريحات الجاسم في مؤتمر صحفي عُقد بمطار الكويت، بمناسبة وصول أول طائرة جديدة تمتلكها الشركة من طراز «إيه320-نيو» إلى الكويت، وهي واحدة من بين 28 طائرة إيرباص تتسلمها الخطوط الكويتية حتى سنة 2026.

وأضاف الجاسم أن هذه الطائرات هي 15 طائرة من نوع «إيه320-نيو» بقيمة 60 مليون دولار للطائرة الواحدة، وثمانٍ من طراز «إيه330-800» بسعر 100 مليون دولار للطائرة، وخمس من طراز «إيه350-900» يتراوح سعر الواحدة منها بين 130 مليوناً و150 مليون دولار بحسب التجهيزات المزودة بها.