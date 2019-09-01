دبي المدينة الأكثر تصويرا في العالم

المصدر: دبي- وائل الخطيب

ساهم ظهور التكنولوجيا المتقدمة ومنصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وانستغرام وسناب شات في زيادة معدلات التقاط الصور الرقمية.

وقامت صحيفة" ذَا ستار" باختيار أكثر خمس مدن تصويرا في العالم تصدرتها دبي التي تقدمت على كل من باريس ولندن ونيويورك وسنغافورة.

وقالت الصحيفة: تشتهر دبي بالهندسة المعمارية الحديثة والحداثة الثقافية وأسلوب الحياة الفاخرة والكثير من الأرقام القياسية العالمية الأولى. وهي واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم. استقبلت المدينة 8.36 مليون زائر دولي في الأشهر الستة الأولى (من يناير إلى يونيو) من عام 2019 ، مسجلة نموا إيجابيا بنسبة 3 في المائة في حجم السياحة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة السياحة في دبي والتسويق التجاري (سياحة دبي)، فإن المدينة هي موطن لمواقع فريدة من نوعها جديرة بالتصوير، بما في ذلك جزيرة نخلة جميرا ودبي مارينا وبرج العرب وحديقة المعجزة.. برج خليفة، المكان الأكثر تصويرًا في دبي، حطم الأرقام القياسية العالمية ويعد أطول مبنى في العالم. وقام الزوار والسكان المحليون في السنوات القليلة الماضية بإنشاء سيرة ذاتية للمدينة باستخدام الوسم #MyDubai