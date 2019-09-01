استطلاع «البيان»: عروض شركات الطيران تسهم بتحديد مواعيد السفر

المصدر: دبي- لؤي عبدالله

كشف استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان»، وصفحتيها على موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، حول تأثير عروض شركات الطيران على تحديد موعد السفر، أن الغالبية العظمى ترى أن عروض تذاكر الطيران تسهم بشكل كبير في تحديد موعد السفر.

وأظهرت نتائج الاستطلاع عبر موقع «البيان» الإلكتروني، أن 62% من المشاركين أكدوا أن عروض تذاكر الطيران تسهم في تحديد موعد السفر، فيما أجاب 38% منهم بأن العروض لا تؤثر.

وقال 83% من المشاركين في الاستطلاع على موقع «فيسبوك»، إن العروض السعرية لشركات الطيران تسهم بشكل كبير في تحديد موعد سفره، مقابل 17% نفوا تأثيرها على موعد برامجهم السياحية.

وجاء في نتيجة الاستطلاع على موقع «تويتر»، أن 68% من الأشخاص الذين شاركوا بالاستطلاع أكدوا ارتباط العروض بتحديد موعد السفر، في حين قال 32% إنها لا تلعب أي دور.

وتسعى شركات الطيران إلى تكثيف العروض السعرية في المواسم التي تشهد طلباً منخفضاً على السفر بهدف استقطاب أكبر حصة من المسافرين، في حين تتلاشى هذه العروض في فترة ارتفاع الطلب، لا سيما خلال موسم الأعياد والإجازات.