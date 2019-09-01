«دبي مول» الأكثر فخامة في العالم و«مول الإمارات» ثالثاً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

توّج مول دبي بلقب أكثر المولات فخامة في العام الجاري، وذلك في القائمة التي نشرها موقع «إيليفانت كاشير» البريطاني، وقال الموقع: «المول ليس الأكبر في العالم فحسب، بل الأكثر فخامة أيضاً، وهو يجسد بشكل رائع سحر دبي كمدينة ويحتضن رقماً قياسياً يصل إلى 1200 متجر».

ويحتضن المول أيضاً دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية أحد أكبر أحواض الأكواريوم وأجملها في العالم، يصل ارتفاع دبي أكواريوم إلى الطابق الثالث من دبي مول، ويضم 140 نوعاً من الأحياء البحرية، ويوفّر تجارب عديدة تتيح لك اكتشاف عالم البحار، كما يضم مركز ديسكفري، وأكبر متجر للحلوى في العالم.

وضمت قائمة أفخم عشرة مولات بالعالم مول بلو ووتر في إنجلترا ومول الإمارات في المركز الثالث وجراند كانال شوبرز في الولايات المتحدة وكنال ستي في اليابان ولاند مارك في هونغ كونغ واكتوني رياد سنتر في روسيا وشوبس ات كولومبوس سنتر بالولايات المتحدة وبوادي مول بالإمارات وإمبوريو بالهند.