«آبل» تقرّ بمشكلة في شاشات ساعاتها الذكية

المصدر: نيويورك - وكالات

أطلقت شركة «آبل» برنامجاً لاستبدال شاشات ساعاتها الذكية من الجيل الثاني والثالث، معترفة بإمكانية ظهور تشقق على طول الحواف الدائرية والذي يلتف حول الشاشات بأكملها.

وتأكدت الشركة من إمكانية حدوث ذلك في ظل ظروف نادرة للغاية، ومع ذلك، فإنها مستعدة لتبديل الشاشات المكسورة بشاشات جديدة مجاناً لنماذج ساعتها الذكية من الألمنيوم. ويغطي برنامج استبدال الشاشة الجديد نوعاً معيناً من التشقق الذي قد يؤثر على النماذج المباعة بين شهري سبتمبر 2016 و2019.

ويعني هذا أن برنامج الاستبدال قد يتضمن نماذج الساعة الذكية المباعة خلال الشهر المقبل، لكن البرنامج لا يغطي النماذج المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والسيراميك التي تستخدم نوعاً مختلفاً من الشاشة. ويمكن للمستخدمين التحقق من مستند دعم «آبل» للحصول على مزيد من التفاصيل حول الأجهزة المؤهلة.