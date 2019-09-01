إدارة الطيران الأمريكية: نحتاج وقتاً لمراجعة «بوينغ 737 ماكس»

المصدر: واشنطن - د ب أ

ذكرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للانتهاء من مراجعة شهادة طائرات بوينغ 737 ماكس. وقالت المراجعة الفنية من السلطات المشتركة، وهي لجنة من خبراء الأمن الفني من سلطات الطيران في جميع أنحاء العالم، وإدارة الطيران الاتحادية ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، إنها تتوقع تقديم نتائج مراجعتها وتوصياتها في الأسابيع القادمة.

وتعد مراجعة شهادة اعتماد طائرات بوينغ 737 ماكس خطوة مهمة لكي تبدأ الطائرة في نقل الركاب مجدداً بعد تعليق رحلاتها في مارس. وقالت متحدثة باسم إدارة الطيران الاتحادية في بيان: «إن إدارة الطيران الاتحادية تواصل متابعة عملية شاملة، وليس وفقاً لجدول زمني محدد، من أجل إعادة الطائرة إلى خدمة الركاب».

جاء هذا البيان بعد إعلان شركة «يونايتد إيرلاينز» ، الاستمرار في حظر طيران طائراتها طراز بوينغ 737 ماكس حتى 19 ديسمبر المقبل، أي بفترة أكثر من شهر مما كان متوقعاً في السابق، مما أدى إلى إلغاء نحو 4000 رحلة.