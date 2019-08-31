ترامب ينتقد تقليص عمالة «جنرال موتورز»

المصدر: ديترويت - الوكالات

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة «جنرال موتورز» لصناعة السيارات لتقليص نشاطها الصناعي في الولايات المتحدة، ما قلل من قوتها العاملة لتصبح الأصغر بين شركات صناعة السيارات في «ديترويت».

وقال «ترامب»، في تغريدة، إن «جنرال موتورز» أصبحت أصغر صانعة سيارات في «ديترويت»، حيث نقلت المصانع الكبرى إلى الصين قبل توليه رئاسة أمريكا.

وأضاف أن ذلك تم على الرغم من المساعدات التي قدمتها لهم الولايات المتحدة، مؤكداً أنه يجب عليها الآن العودة إلى أمريكا مرة أخرى.

ويأتي هذا بعد يوم من تقرير لـ «بلومبيرغ نيوز» أفاد بأن «جنرال موتورز» لديها عدد موظفين أقل من «فورد موتور» أو «فيات كرايسلر».