استقرار التضخم في منطقة اليورو

المصدر: لوكسمبورج - د ب أ

أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في تقديرات أولية أمس أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ظل دون تغير عند 1% في شهر أغسطس الجاري.

وجاء التضخم في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، على مدار الأشهر الأخيرة، دون مستوى أقل قليلاً من 2 % الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.

ومع استبعاد أسعار الطاقة والأغذية والمشروبات والتبغ استقر معدل التضخم 9% دون تغير عن شهر يوليو السابق عليه.

وأوقف المركزي الأوروبي في نهاية العام الماضي خطة تحفيز طارئة كان أطلقها في عام 2015 بهدف زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز التضخم في أعقاب الأزمة المالية الأوروبية.

على مدار الأشهر الأخيرة، أثار التباطؤ الاقتصادي ومعدل النمو دون المستهدف قلقاً متجدداً.