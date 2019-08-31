المصدر: أوسلو - رويترز

يبحث رجل الصناعة جون فريدريكسن عن مستثمرين لشراء حصص أكبر في شركاته وقد يتخلى عن السيطرة على أنشطة في إطار خطة لتخفيف عبء العمل، حسبما أبلغ الملياردير نرويجي المولد البالغ 75 عاماً صحيفتين أمس.وهذا أوضح مؤشر حتى الآن على خطة لخلافة الرجل الذي يقدر صافي ثروته بأكثر من 12 مليار دولار.

وتضم إمبراطورية أعماله التي شيدها بجهده الذاتي شركة ناقلات النفط فرونتلاين، وشركة الشحن الصب جولدن أوشن وسيدريل للمنصات البحرية ومووي للمزارع السمكية وشركات أخرى.

وأبلغ صحيفة فايننسافيزن الاقتصادية «هناك عدة طرق للقيام بذلك» مضيفا أنه لا يعتزم ترك مسؤولية إدارة النشاط بشكل يومي لابنتيه التوأم.

وقال «لا ينبغي أن تعيشا بعبء العمل الذي عشته».

وقال فريدريكسن لصحيفة تريد ويندز إنه قد يسعى بدلا من ذلك لبناء شركات أكبر عن طريق الاندماجات، بما سيسمح للاعبين صناعيين بأن يصبحوا مالكين كباراً لشركات منفردة في محفظته.