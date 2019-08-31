إعادة محاكمة وريث «سامسونج»

المصدر: سول - الوكالات

أمرت محكمة عليا في كوريا الجنوبية بإعادة محاكمة وريث «سامسونج» «لي جاي يونج»، مجدداً في قضية رشوة يمكن أن تعيده إلى السجن.

وأُدين «لي» بالرشوة وبتهم فساد أخرى في عام 2017، لكن أُطلق سراحه في فبراير 2018 عندما ألغت محكمة الاستئناف بعض التهم وأوقفت الحكم الصادر ضده.

ويعتبر لي يونج نائب رئيس «سامسونج» وابن رئيسها «لي كون هي».

وعُرفت فضيحة الفساد تلك بمحاكمة القرن، وكانت جزءاً من فضيحة كبيرة تورطت فيها رئيسة كوريا الجنوبية السابقة «بارك جيون هاي».

ويعتبر تورط «لي» في القضية مهماً بشكل خاص، لأنه يرأس فعلياً «سامسونج»، أكبر شركة لتصنيع الجوالات ورقائق الذاكرة في العالم.