ارتفاع معدل البطالة في المانيا

المصدر: نورنبرج - د ب أ

أظهرت بيانات نشرتها الوكالة الاتحادية الألمانية للعمل أن معدل البطالة في البلاد ارتفع بنسبة 0.1% إلى 5.1% في أغسطس الجاري، ما يعني أن 2.319 مليون شخص عاطلون عن العمل في أكبر اقتصاد بأوروبا.

وقال رئيس الوكالة، دتلف شيله، إن تراجع الاقتصاد يترك آثاراً طفيفة على سوق العمل، إلا أن سوق العمل لا يزال قوياً بشكل عام. نمو العمالة مستمر إلا أنه بزخم أقل، كما أن طلب الشركات على الموظفين الجدد لا يزال عند مستوى مرتفع إلا أنه يتراجع.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بمقدار44 ألف شخص مقارنة بشهر يوليو الماضي، إلا أنه انخفض بـ31 ألفاً بالمقارنة على أساس سنوي.

وتتزايد المؤشرات على أن الاقتصاد الألماني يتجه لتسجيل «ركود فني»، والذي يعني تسجيل ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي.