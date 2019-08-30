دبي تمزج بين الأصالة والحداثة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد موقع «تايمز ناو نيوز» أن دبي تجمع بين الأصالة والحداثة في الوقت ذاته، وتشكل نموذجاً لانصهار التقاليد مع الرؤية المستقبلية الطموحة في بوتقة واحدة.

وذكر الموقع في تقرير له أمس أن دبي تعتبر مكاناً مثالياً للتسوق، حيث تفتح المدينة أذرعها لاستقبال السياح من مختلف أنحاء العالم، كما تعتبر مكاناً مثالياً لإقامة فاخرة مع العائلة، وهي أيضًا إحدى أكثر المدن أماناً في قارة آسيا.

وأضاف التقرير أن دبي تشتهر بتنوعها الثقافي والعرقي وكذلك الأطعمة الشهية، كما تزخر المدينة بالمعالم السياحية مثل برج خليفة، والمارينا، والشواطئ المذهلة والصحاري الشاسعة، ناصحة بزيارة دبي وقالت: «هذا المكان يجب أن يزوره الجميع».

وعلى صعيد متصل، قال موقع صحيفة «إيكونوميك تايمز»، إن دبي تزخر بالعديد من المعالم السياحية والمغامرات، مثل الاستمتاع برؤية شروق الشمس من المنطاد، أو القفز بالمظلات عبر أجمل أفق، أو قضاء ليلة في أول فندق من فئة سبع نجوم في العالم.

وأكد الموقع أنه يمكن مشاهدة كل هذه الأنشطة الترفيهية في مكان واحد وهو دبي، المدينة صاحبة الأرقام القياسية الأطول والأسرع، كما يمكن التقاط صورة من أطول مبنى في العالم، وهو برج خليفة. ويمكن العيش مع المناظر الخلابة في مطعم «دينر إن ذا سكاي» والذي يقع في «سكاي دايف دبي» والذي يوفر أحد أكثر تجارب العشاء المثيرة التي ممكن الحصول عليها، وهو عبارة عن طاولة معلقة بواسطة رافعة بارتفاع 50 متراً تتيح لك الاستمتاع بتجربة عشاء فاخرة ومناظر استثنائية.