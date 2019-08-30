«فودافون» تدرس بيع نشاطات الهاتف الأرضي في إسبانيا

المصدر: مدريد - د ب أ

قالت مصادر مطلعة: إن شركة الاتصالات البريطانية العملاقة «فودافون» قدمت معلومات تفصيلية عن شبكة الهاتف الأرضي التابعة لها في إسبانيا إلى مشترين محتملين، حيث تدرس الشركة البريطانية إمكانية بيع هذه الشبكة.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن مصادر في أسواق المال لم تحدد هويتها القول: إن قيمة هذه الشبكة قد تصل إلى 1.2 مليار يورو، مشيرة إلى أن «فودافون» تلقت بالفعل عروضاً غير ملزمة لشراء الشبكة.

ونقلت مجلة «إكسبنشن» عن متحدث باسم «فودافون» القول، إن الشركة لا تطور أي مشروعات لبيع كامل أنشطتها في قطاع شبكات الهاتف الأرضي، رغم أنها تبحث باستمرار عن طرق تحسين كفاءة أعمالها وزيادة إيراداتها، بما في ذلك إمكانية بيع حصص من أصولها.