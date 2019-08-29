«الإمارات للشحن» تنقل 177 ألف طن أدوية ومنتجات سريعة العطب خلال الصيف

المصدر: دبي - البيان

نقلت الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، كميات كبيرة من الأدوية والمنتجات سريعة العطب والحساسة للحرارة عبر دبي إلى مختلف محطات شبكتها العالمية هذا الصيف، وزاد إجمالي الشحنات على 150 ألف طن من المنتجات سريعة العطب و27 ألف طن من الأدوية عبر دبي، وذلك خلال الفترة بين مطلع أبريل ومنتصف أغسطس 2019.

واستثمرت الشركة في تطوير بنية تحتية حديثة توفر خدمات متخصصة لمختلف القطاعات في مركزيها «الإمارات سكاي تيرمنال» بمطاري دبي وآل مكتوم الدوليين للشحن على طائرات الركاب وعلى طائرات الشحن. وشمل ذلك مرافق سلسلة تبريد واسعة ومساحة تخزين مخصصة للمنتجات الدوائية. ومع طاقة إجمالية تزيد على مليوني طن من الشحنات سنوياً، يتعامل المركزان مع نحو 5000 شحنة وأكثر من 6 ملايين كيلوغرام من الشحنات يومياً بما في ذلك أشهر الصيف.

وسجل حجم المنتجات الدوائية التي تم نقلها خلال أشهر الصيف نمواً بنسبة 7% منذ عام 2017، كما سجل الحجم الإجمالي للأدوية المنقولة نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي. وخلال موسم الصيف الحالي وحده، كانت الشركة تنقل يومياً أكثر من 190 ألف كيلوغرام من الأدوية عبر دبي. وشملت الشحنات لقاحات ضد الأمراض السارية وأدوية السرطان، وأدوية السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث نقلت عبر دبي إلى مختلف أنحاء العالم لتصل إلى المرضى في الوقت المناسب لتلقي العلاج.

وتم نقل نحو 1100 طن من المواد الغذائية وغيرها من المنتجات سريعة العطب، الآتية من مختلف من أنحاء العالم، تنقل يومياً عبر مركزي الإمارات للشحن الجوي في دبي. وشهد هذا الصيف زيادة تقدر بنحو 6000 طن في إجمالي كمية المنتجات سريعة العطب التي تعبر دبي مقارنة بعام 2017. وتستأثر دولة الإمارات العربية المتحدة بحوالي 35% من المنتجات سريعة العطب التي تصل إلى دبي، في حين تعبر هذه المنتجات على رحلات الناقلة لتصل إلى المستهلكين في مختلف مدن العالم.

وتعد الهند واحدة من المحطات الرئيسة لتصدير المنتجات سريعة العطب، حيث تنقل الإمارات للشحن الجوي منها كل شهر نحو 4000 طن من الفواكه والخضروات وغيرها من المنتجات الأخرى، بما في ذلك الفواكه الصيفية مثل المانجو والجوافة والخضروات مثل البامية والفلفل الحار، ما يساعد على توفير أطعمة محلية للمغتربين الهنود في مختلف الأسواق. ومنذ مايو 2019، نقلت الإمارات للشحن الجوي 18000 طن من المنتجات سريعة العطب من الهند وحدها.