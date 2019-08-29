شراكة متوقعة بين «أمازون» و«جو جيك»

المصدر: نيويورك- وكالات

أجرت «أمازون» محادثات أولية حول عقد شراكة مع شركة مشاركة الركوب الناشئة الإندونيسية «جو جيك»، بحسب تقرير لـ«وول ستريت جورنال».

وقال التقرير: إن أكبر تاجر تجزئة على الإنترنت في العالم ينوي ضخ استثمارات كبيرة في «جو جيك»، والاستفادة من البنية التحتية للتوصيل للشركة في إندونيسيا.

وتملك «جو جيك»- التي تعتبر واحدة من أولى شركات يونيكورن في إندونيسيا - 20 خدمة وتطورت من خدمات مشاركة الركوب إلى السماح لعملائها بالدفع عبر الإنترنت.

وذكرت «رويترز» في يوليو أن قيمة «جو جيك» يقدر بنحو 10 مليارات دولار، وتستثمر فيها «ألفابت» و«علي بابا» و«تنسنت».