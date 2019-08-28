مواطن من أصحاب الهمم يصمم غلاف دليل طيران الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

يتضمن غلاف عدد سبتمبر من دليل طيران الإمارات لنظام الترفيه الجوي عملاً فنياً من إبداع الفنان الإماراتي عبد الله لطفي عضو ستوديو "مواهب بيوتيفول بيبول" لأصحاب الهمم (ذوي الاحتياجات الخاصة).

وقد عمل عبد الله بالتعاون مع فريق طيران الإمارات لتصميم غلاف المجلة، الذي يمثل ركاباً على الطائرة يشاهدون قنوات مختلفة على شاشات نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية.

وأعرب نائب رئيس قسم تجربة العملاء في طيران الإمارات باتريك برانيللي عن ارتياحه للتعاون مع عبد الله.

وقال: "لقد قدمت له رسماً بسيطاً على اللوح لشرح تصورنا في تصميم الغلاف، واستطاع عبد الله تفهّم ما تطلعنا إليه، وتحويل هذا المخطط الأولي إلى عمل فني نال إعجابنا، ونحن سعداء للغاية بالنتيجة النهائية".

ودأب عبد الله لطفي على تطوير أسلوبه الفني طوال الأعوام الثمانية الماضية، وينبع شغفه بالفن من اهتمامه المدهش بالتفاصيل، ونظرته إلى العالم وروح الدعابة التي يتمتع بها.

وانطلاقاً من حالته كفنان يعيش التوحد، يرى عبد الله ويفسر العالم بطريقة فريدة وغير تقليدية، حيث تتميز رسوماته باللونين الأسود والأبيض بنظرة مبالغ فيها وبروح الدعابة عن الحياة اليومية في مجتمع الإمارات.

وعلى الرغم من صغر سنه، إلا أن عبد الله فنان بارع كان لديه معرض فردي تم بيع معروضاته بالكامل، وقدم ورش عمل ورسومات سريعة في فعاليات المدارس والشركات. كما أنجز عدة مشاريع لفنادق وبنوك، بالإضافة إلى معرض خاص في مطار دبي الدولي.

وأنجز عبد الله رسومات كتاب تلوين للأطفال بتكليف من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن العاصمة.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، قد أعلن أن 2019 سيكون "عام التسامح"، بهدف تعزيز قيم التسامح والحوار والتعايش الانفتاح، مع تسليط الضوء على دولة الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح.

وانطلاقاً من هذه الرؤية، استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة دورة الألعاب الأولمبية الخاصة في مارس 2019، التي جمعت آلاف الرياضيين من جميع أنحاء العالم.

ولتلبية متطلبات عملائها من مختلف مناطق العالم، تقدم طيران الإمارات على رحلاتها برامج ترفيهية بـ44 لغة، بالإضافة إلى أفلام مع وصف صوتي وأخرى مع كتابة الحوار على الشاشة.

وقد نالت مؤخراً جائزة أفضل نظام ترفيه جوي في العالم 2019 للسنة الخامسة عشرة على التوالي ضمن جوائز سكاي تراكس للناقلات العالمية التي أعلنت خلال معرض باريس للطيران.

ويُوزّع دليل طيران الإمارات للبرامج الترفيهية على جميع الرحلات، ويتيح للركاب استكشاف ما يتوفر عبر ما يزيد على 4500 قناة مسموعة ومرئية، بما في ذلك أكثر من 1000 فيلم، وألبومات موسيقية وغنائية وألعاب فيديو، والبث التلفزيوني الحي التلفزيونية الذي يغطي الأخبار العالمية والأحداث الرياضية الدولية.

ويتميز نظام طيران الإمارات للترفيه الجوي أيضاً بمحتوى متنوع، مثل قنوات الطعام والشراب، التي تمنح العملاء نظرة من وراء الكواليس على قوائم الوجبات على الطائرة، والدورات التعليمية من لينكد-إن بإشراف خبراء، بالإضافة إلى القنوات التلفزيونية والبودكاست حول معرض اكسبو 2020 دبي.