«مراكب» توفر أنظمة قيادة ذاتية لتطوير القوارب

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «مراكب تكنولوجيز» الإماراتية المتخصصة في توفير أنظمة القيادة الذاتية، عن توافق وتكامل أنظمتها للقيادة الذاتية مع مشروع «مجموعة يونيك» (Unique Group)، المزوّد لحلول الإبحار، والذي يهدف إلى تطوير القوارب غير المأهولة. ويتضمن المشروع تزويد قوارب العمليات التي يبلغ طولها 16 قدماً بأنظمة القيادة الذاتية استناداً إلى تقنية MAP Pro للقيادة الذاتية من شركة «مراكب»، والتي تحمل الشركة براءة اختراعها.

وقال باد بيبي، رئيس القسم الهندسي في شركة «مراكب»: «تتيح قوارب Uni-Cat المزدوجة من «مجموعة يونيك»، والمزودة بنظام MAP Pro للقيادة الذاتية، إمكانية إجراء عمليات المسح الهيدروغرافية بالاعتماد على معطيات مختلفة مناسبة للبحث والإنقاذ، ودراسة المحيطات وعمليات الرصد والتفتيش. وتعد شراكاتنا الاستراتيجية مع شركات مثل «مجموعة يونيك» السبب الأساسي الذي دفعنا لتطوير نظام MAP Pro. ويشكل نظام MAP Pro الخيار الأمثل بالنسبة لهم نظراً لسهولة تركيبه وتكامله ضمن منصاتهم بغض النظر عن مرحلة تطوّر المشروع».