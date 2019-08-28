الإمارات رائدة تصميم المدن وتكامل التقنيات الجديدة

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

ذكرت مجلة ميد أن مؤشر المشاريع في الإمارات ارتفع بنسبة 5.36% من حيث القيمة خلال شهر واحد، ومن بين المشاريع الكبرى التي ساهمت في ارتفاع المؤشر مشروع ميناء أبوظبي ومدينة الطيران الجديدة وجزيرة الجبيل، مضيفة أن الإمارات رائدة في تصميم المدن الجديدة والتكامل في التقنيات الجديدة، حيث تنظر بعين الاعتبار إلى مستوى رفاه وسعادة الشعب.

وأكدت المجلة أن حجم سوق المشاريع في الإمارات يبلغ 921 ملياراً دولار (3.3 تريليونات درهم) حتى شهر مايو الماضي، حيث تركز الإمارات على صناعة البناء.

ولفتت مجلة «ميد» إلى أن الإمارات تتبع نموذج الحكومات المحلية لكل مدينة، وهناك فوائد جمة لهذا النموذج هو ارتفاع الطموحات في تنفيذ المشاريع، وهناك سرعة في الإنجاز غير عادية، كما اتضح من معدل النمو والاستثمار على مدى العشرين عاماً الماضية. كما أن النسيج السكاني في الإمارات متنوع ومتغير والمدن تعتبر شابة وتتغير بسرعة.

وتركز مدينة دبي بصفة خاصة على منهج المدينة الذكية وتحقيق السعادة للسكان. وتعتبر تلك من أهم المبادرات من أجل تكامل المدينة منذ إدخال مبدأ الاستدامة، ولكي تكون المدينة ذكية، لابد أن تكون قادرة على استيعاب الرؤى عن نفسها عبر القطاعات المختلفة والفئات المستفيدة، ثم تستطيع التصرف بناء على هذه المعلومات من أجل مزيد من التحسن، وتهتم دبي في هذا الصدد بتطبيق مناهج تتبنى الابتكار إلى جانب الحلول التقليدية التي لا تغفلها.