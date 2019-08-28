رقمنة 68 ألف عربة بضائع بسكك حديد ألمانيا

المصدر: زيلتسه - د ب أ

أعلنت هيئة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان» أنها تجهز جميع عربات شحن البضائع الخاصة بها، وهي 68 ألف عربة تقريباً، بنظام اتصالات حديث وأجهزة استشعار ذكية، بحيث يمكن تتبع رحلة العربات على نحو أفضل.

وأوضحت الهيئة خلال عرض الـ 34 ألف عربة التي تم تحديثها في محطة بلدة زيلتسه بالقرب من مدينة هانوفر شمالي ألمانيا، أن التزود بنظام تحديد المواقع «جي بي إس» ونظام الاستشعار يوفر لعملاء قسم البضائع بالهيئة الكثير من المزايا.

ومن ناحية أخرى، شهد مطار ميونخ أمس إلغاء نحو 130 رحلة بعدما تمكن راكب من اجتياز نقطة تفتيش أمنية والدخول مخرج للطوارئ. وتوقع المطار أن تحدث اضطرابات في الحركة الجوية على مدار اليوم.