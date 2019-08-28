«فورسيزونز» تحدّث تطبيق خدمة العملاء

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فنادق ومنتجعات فورسيزونز، عن إطلاق تحديث جديد على تطبيق فورسيزونز الذي يعد الأول من نوعه على مستوى القطاع، بحيث يمكن الضيوف من التخطيط لسفرهم بسلاسة وبشكل أكثر ملاءمة.

وتتيح هذه الميزة الجديدة لهم تخطيط برنامج رحلاتهم بشكل أكثر فعالية، وذلك إلى جانب التحديث الكامل لتصميم التطبيقات، وبذلك فقد صار الأمر أسهل من أي وقت مضى لضيوف فورسيزونز لتخصيص الإقامة وفقاً لتفضيلاتهم، وذلك بمجرد نقرات بسيطة على شاشات أجهزتهم الذكية.

وأصبح الآن بالإمكان تنظيم الإقامة في فورسيزونز بسلاسة لحظة بلحظة، وذلك عبر منصة واحدة باستخدام تطبيق فورسيزونز.