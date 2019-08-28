«ساس» تربح رغم إضراب الطيارين

المصدر: ستوكهولم - د ب أ

واصلت شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس) تسجيل أرباح في الربع الثالث من العام المالي الجاري على الرغم من تأثير إضراب للطيارين وضعف الكرونة السويدية وارتفاع تكاليف الوقود على النتائج.

وبلغ صافي الربح خلال الفترة من مايو إلى يوليو 16ر1 مليار كرونة (120 مليون دولار)، وهو ما يقل عن صافي الربح في الفترة نفسها العام الماضي، وهو 57ر1 مليار كرونة.

وأدى إضراب الطيارين الذي استمر من 26 أبريل إلى 2 مايو إلى إلغاء أكثر من 4 آلاف رحلة جوية.

وقالت ساس إنها حققت منذ عام 2017 مدخرات بلغت 1ر2 مليار كرونة من أصل 3 مليارات كرونة مستهدفة.

وقالت ساس إنها نقلت 3ر8 ملليين مسافر، بما في ذلك رحلات الطيران العارض، وهو ما يقل بنسبة 3%.