الشركات الرقمية تهدد البنوك

المصدر: دبي - البيان

رصد تقرير جديد صادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب، يحمل عنوان: «البنوك تستعد لموجة جديدة من الاضطراب الرقمي»، تحديات كبرى تواجه بنوك الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، مع تحول انتباه الشركات الرقمية العملاقة نحو قطاع الخدمات المالية والمصرفية، وحثّ التقرير البنوك على إعادة تقييم سياساتها وقدراتها الرقمية وخططها التنافسية نتيجة التغيرات التي تشهدها الحصص السوقية وصعود الشركات الرقمية العملاقة، ما يشكل تهديداً حقيقياً للبنوك التي تعتمد نماذج أعمال تقليدية خلال العقد المقبل.

وقال جودفري سوليفان، شريك ومدير مفوّض في بوسطن كونسلتينغ جروب الشرق الأوسط: «يفرض مشهد التحولات الرقمية المتزايدة في القطاع المصرفي إلى جانب التهديدات الناشئة عن الشركات الرقمية العملاقة التي توجهت نحو تطوير خدمات مخصصة لقطاع الخدمات المالية على البنوك العاملة في منطقة الشرق الأوسط ضرورة التحرك نحو تبني استراتيجيات أكثر شمولاً للتحول الرقمي».