شاهد.. 5 مواطنات يقدن طائرات الإمارات إلى 5 قارات في يوم واحد

المصدر: البيان الإلكتروني

بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، ساهمت خمس فتيات إماراتيات موهوبات في تسليط الضوء على دور النساء في صناعة الطيران، والنهوض بالمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بقيادة طائرات الإمارات إلى خمس قارات في نفس اليوم.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "المرأة الإماراتية هي رمز للتسامح، وتجسيد للقيم الأصيلة التي تميز مجتمعنا، وذلك من خلال عنايتها وتصميمها وقدرتها على رعاية الأجيال المقبلة لضمان ومتابعة نجاحهم في مجالات عملهم المختلفة. لقد ساهمت الجهود الدؤوبة والمخلصة، التي تبذلها المرأة الإماراتية في بناء شركتنا ودولتنا، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع النساء الإماراتيات على إرسائهن معايير جديدة وجعلنا فخورين بهن باستمرار".

وتواصل المرأة الإماراتية وضع بصمتها المميزة في صناعة الطيران. ففي مجموعة الإمارات، تعمل أكثر من 1100 امرأة إماراتية في مختلف الوظائف والمهام والمواقع، من الإدارات التشغيلية مثل العمليات الجوية والهندسة، إلى مواقع الخدمات في المطار والمبيعات التجارية وشؤون العملاء، إلى الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمالية والعمليات التجارية.

بمناسبة #يوم_المرأة_الإماراتية ، والذي يصادف يوم 28 أغسطس، ساهمت خمس فتيات إماراتيات في تسليط الضوء على دور النساء في صناعة الطيران، والنهوض بالمرأة في دولة #الإمارات وذلك بقيادة طائرات طيران الإمارات إلى خمس قارات في نفس اليوم.@emirates#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/yCSaNhRskV — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 27, 2019