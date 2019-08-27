جمارك دبي تصدر كتاباً تثقيفياً عن قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية

المصدر: دبي - البيان

أصدرت جمارك دبي كتاباً بعنوان «إضاءات حول حقوق الملكية الفكرية» لتوعية المتعاملين والشركاء ومختلف شرائح المجتمع وتثقيفهم حول القوانين المطبقة في الإمارات لحماية حقوق الملكية الفكرية، والتي تشمل حقوق المؤلف المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية للمبدعين من الكتب والموسيقى واللوحات الفنية والمنحوتات والأفلام والبرامج الحاسوبية وقواعد البيانات والإعلانات والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية، كما تشمل حقوق الملكية الفكرية براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية، بالإضافة إلى المؤشرات الجغرافية المتعلقة بالمنشأ الجغرافي للبضائع والمنتجات.

ويُعرف الكتاب القراء على المصطلحات الهامة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث يمكنهم قراءته باللغتين العربية والإنجليزية في الموقع الإلكتروني لجمارك دبي للاطلاع على التدابير الاحترازية التي تطبقها الدائرة لتحقيق هذه الحماية انطلاقاً من إيمانها الراسخ بحقوق المنتجين والمبدعين وأصحاب الفكر البشري في مختلف المجالات صناعية كانت أو تجارية أو أدبية، حيث تعمل الدائرة على التصدي بكل حزم للبضائع والمنتجات المقلدة والمزيفة عبر مراكزها الجمركية.