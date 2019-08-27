المهارات التقنية عنصر أساسي للتوظيف في المستقبل

المصدر: دبي - البيان

خلص استبيان أجراه موقع «بيت.كوم» بالتعاون مع مؤسسة «يوغوف» إلى أن المهارات التقنية ستكون عنصراً أساسياً للتوظيف في المستقبل. وقال سبعة من كل عشرة خبراء توظيف في الإمارات إن عملية التوظيف ستشهد تغييراً في المستقبل، حيث صرح حوالي تسعة من كل 10 مجيبين بأن العملية ستعتمد كلياً على شبكة الإنترنت، ما يعني سرعة أكبر واعتماداً أكثر على الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليل بيانات الأشخاص. ويشعر تسعة من كل عشرة مجيبين في الإمارات إما بالثقة تجاه مستقبل سوق العمل وأنهم سيحققون النجاح، أو يشعرون بالحماس ويتطلعون لعالم مليء بالفرص.