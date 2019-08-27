الاقتصاد الألماني نحو الركود

المصدر: برلين - رويترز

أظهر مسح نشر أمس أن ثقة الشركات الألمانية تدهورت بشكل أكبر من المتوقع في أغسطس، متراجعة لأدنى مستوياتها منذ نوفمبر من عام 2012، في علامة جديدة على اتجاه أكبر اقتصاد في أوروبا صوب ركود.

وذكر معهد «إيفو» الألماني أن مؤشره لمناخ أنشطة الأعمال هبط إلى 94.3 من قراءة معدلة بالصعود عند 95.8 في شهر يوليو الماضي. وجاءت قراءة أغسطس، والتي سجلت انخفاضاً للشهر الخامس على التوالي، من دون متوسط التوقعات عند 95.1.

وقال كليمنس فوست، رئيس المعهد في بيان: «إن هناك دلائل أكثر على تباطؤ في ألمانيا»، مضيفاً إن الشركات أقل رضاء عن وضعها الحالي، بينما يتزايد تشاؤمها حيال الأشهر المقبلة أيضاً.