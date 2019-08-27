خبراء يحذرون من استخدام شبكات «واي فاي» خلال العطلات

المصدر: برلين - د ب أ

أوصى خبراء في مجال الإنترنت باستخدام بيانات الهاتف خلال العطلات، محذرين من وجود بعض الخطورة عند استخدام شبكات الواي فاي التي يسهل معها اختراق بيانات الهاتف، وتزداد الخطورة عند إجراء أية معاملات مالية عبر الهاتف خلال العطلات.

وذكر تقرير لوكالة الأنباء الألمانية أنه عند قضاء عطلة في مكان بعيد حيث تكون بيانات الهاتف محدودة أي غير موجودة، من المغري الاتصال بأي شبكة عامة «واي فاي» ممكنة للبقاء على اتصال بالأصدقاء والعائلة. لكن عند استخدام أي شبكة «واي فاي» من المهم التفكير في أمن البيانات.

وقالت كورنيليا شيلت، الخبيرة في مجال الإنترنت: إن هذا يكون مهماً بصفة خاصة إذا كان المرء يقوم بعملية مصرفية عبر إنترنت الموبايل وهو أمر حساس، ومن الأفضل استخدام شبكة خاصة افتراضية (في بي إن) أو بيانات الهاتف، ويفضل قبل مغادرة البلاد التأكد من أن نظام التشغيل والبرامج الثابتة محدثة لأحدث نسخة، وهذا سيغلق أغلب الثغرات الأمنية.