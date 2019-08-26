قريبا في دبي.. فندق بـ 269 حوض سباحة

المصدر: البيان الإلكتروني

كثيرا ما تفاجئ مدينة دبي العالم بمشاريعها العملاقة والفريدة من نوعها، وهذه المرة سيتسنى للزوار والسياح الاستمتاع بمشروعها الجديد "فايڤ قرية جميرا" الفندق المرتقب في يوم 2 سبتمبر، والذي ينفرد بضمه لـ 269 حوض سباحة تطلّ جميعها على مناظر المدينة الساحرة والصحراء الخلابة.

يقع الفندق الحائز على عدّة جوائز وبراءات اختراع في قلب قرية جميرا سيركل التي تُعدّ مجتمعاً جديداً يتمتّع بأسلوب حياة مُدني أنيق، ويشتمل الفندق على 247 غرفة وجناحاً فخماً، إضافة إلى 254 شقّة فندقية.

وسيستمتع الزوار قريبا بإطلالات الحمّامات الاستثنائية وأحواض السباحة الخاصة والمطاعم ذات التصميم المميز، كما يمكنهم الدخول مجاناً إلى شاطئ فندق فايڤ نخلة جميرا.

ويضم الفندق، أجمل حوض استحمام في المدينة كونه يوفر إطلالات على جميع أنحاء المدينة من النوافذ الممتدة من الأرضية حتى السقف.

كما يوفّر الفندق مرافق مميزة مثل ريفايڤ سبا وإنستا بودي، الصالة الرياضية الحديثة التي تقدم مجموعة واسعة من خيارات التدريب والصفوف وبرامج العضوية وسيتم الترحيب بالمقيمين للانضمام إلى أجواء المرح في حوض السباحة العام في الفندق، حيث يمكنهم تناول الكوكتيلات الشهية والوجبات الخفيفة اللذيذة بجانب حوض السباحة على وقع أنغام الموسيقى.