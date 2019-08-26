«فوربس»: فنادق دبي ذات الأرقام القياسية الأعلى عالمياً

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تصدرت دبي قائمة مجلة فوربس للمدن التي تحتضن فنادق ذات الأرقام القياسية من حيث الارتفاع، وجاءت المدينة بالمركز الأول بفندق جيفورا، والذي يعد أعلى الفنادق الأربع نجوم في العالم بارتفاع 1167.98 قدماً، وتم افتتاحه العام الماضي واستغرق إنجازه 12 عاماً، ويتكون من 75 طابقاً ويضم 528 غرفة.

وحصد مطعم أتموسفير في برج خليفة على لقب أعلى مطعم في العالم، ويقع في الطابق 122 في البرج الأعلى في العالم.

وفي الصين حصل مطعم تويست في برج كانتون في قوانغدونغ على لقب أعلى مطعم دوار في العالم، أما لقب أعلى فندق سكني في العالم، فقد حصل عليه فندق ريتز كاريلتون في هونغ كونغ ويبلغ ارتفاعه 1394 قدما ويتكون من 102 طابقا.

وحصل فندق ايهوسل في الناي على لقب أصغر فندق في العالم، ويبلغ ارتفاعه 8 أقدام وتم بناؤه عام 1728، أما فندق نيشياما في اليابان فقد حصل على لقب أقدم فندق في العالم، حيث بني عام 705 ميلادية.