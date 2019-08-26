استثمارات الصين تسجل نمواً ثابتاً

المصدر: بكين - د ب أ

أظهرت بيانات رسمية أن استثمارات الصين في الأصول الثابتة للطرق السريعة والممرات المائية سجلت نمواً ثابتاً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وذكرت وزارة النقل في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الاستثمارات في الأصول الثابتة للطرق السريعة والممرات المائية وصل إلى 1.21 تريليون يوان (170.9 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى يوليو، بنمو 3.8% على أساس سنوي.

وتوسعت الاستثمارات في الطرق السريعة بنسبة 4% إلى 1.14% تريليون يوان، في حين سجلت الاستثمارات في الإنشاءات الساحلية أسرع معدل نمو بواقع 4.4% لتصل إلى 29.29 مليار يوان.

وبلغ معدل النمو المسجل في المناطق الوسطى 11.1% على أساس سنوي للأشهر السبعة الأولى.