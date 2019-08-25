152 مليار دولار قيمة سوق ألعاب الكمبيوتر في العالم

المصدر: د ب ا

توقع تقرير اقتصادي وصول قيمة سوق ألعاب الكمبيوتر خلال العام الحالي إلى 152 مليار دولار منها 5ر68 مليار أي بنسبة 45% من إجمالي السوق ستأتي من مبيعات ألعاب الأجهزة المحمولة.

وأدى هذا النمو القوي في المبيعات بنسبة 2ر10% سنويا، إلى انتعاش الاستثمار وصفقات الاستحواذ في هذا القطاع، حيث يريد كل طرف الحصول على نصيب من الكعكة. في الوقت نفسه وصلت قيمة الاستثمارات في هذه السوق خلال عام ونصف العام إلى 6ر9 مليار دولار، وإذا استمر نمو الاستثمار بهذه الوتيرة فإن قيمة الاستثمارات خلال العامين الماضي والحالي ستزيد عن إجمالي الاستثمارات خلال السنوات الثماني السابقة مجتمعة.

وبحسب موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن الألعاب تمثل حوالي 33% من إجمالي التطبيقات التي يتم تنزيلها على الأجهزة المحمولة، و74% من إنفاق المستخدمين على تطبيقات هذه الأجهزة.

ووفقا للتقديرات فإن حوالي 4ر2 مليار شخص سيكونون قد مارسوا ألعاب الكمبيوتر عبر الأجهزة المفتوحة خلال العام الحالي في مختلف أنحاء العالم بما يعادل حوالي ثلث سكان العالم.

كما أن 50% من مستخدمي تطبيقات الأجهزة المحمولة يمارسون الألعاب وهو ما يجعل هذه الفئة من التطبيقات في نفس شعبية تطبيقات الموسيقى مثل "سبوتفاي" و"آبل ميوزيك" وفي المركز الثاني بعد تطبيقات التواصل الاجتماعي من حيث حجم الوقت المخصص لها.

وفي الولايات المتحدة أصبح الوقت الذي يتم تخصيصه للأجهزة المحمولة يزيد عن الوقت المخصص لمشاهدة التلفزيون، حيث يقضي المستخدمون وقتا مع أجهزة المحمول يزيد بمقدار 8 دقائق يوميا مقارنة بوقت التلفزيون. ومن المتوقع وصول هذا الرقم إلى أكثر من 30 دقيقة يوميا في عام 2021.