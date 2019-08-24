أمريكا الأمثل للنشاط الصناعي عالمياً

المصدر: ميونخ - د ب أ

أظهرت دراسة حديثة أن الولايات المتحدة وألمانيا من الدول التي توفر أفضل الشروط للشركات الصناعية على مستوى العالم.

وبحسب الدراسة التي أجراها اتحاد الشركات البافاري، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى، تلتها سويسرا، ثم السويد.

واحتلت ألمانيا المرتبة الرابعة، تلتها هولندا والدنمارك وأستراليا.

ووفقاً للبيانات، فإن الشركات الصناعية تفضل تأسيس مقار لها في هذه الدول أو الاستثمار فيها.

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد الشركات البافاري يجري تقييماً دورياً بشأن جودة المراكز الصناعية في 45 دولة مقارنة بولاية بافاريا الألمانية. وهذه الدول هي أكبر 45 منافساً للولاية. وبناء على 61 معياراً يقيم الاتحاد الظروف المتوافرة للشركات الصناعية في هذه الدول.