آفاق واعدة للسياحة العلاجية في الإمارات

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أظهر تقرير صادر عن غرفة صناعة وتجارة دبي النمو المتواصل الذي تحققه السياحة العلاجية في الإمارات والآفاق الواعدة التي يتمتع بها القطاع خلال الفترة المقبلة بدعم الإمكانيات والخدمات والتكنولوجيا والكوادر المتخصصة في الدولة.
12.1
مليار درهم مبيعات السياحة العلاجية في الإمارات 2018
5.5 %
نمو مبيعات القطاع في الدولة العام الماضي مقارنة مع 2017
19.5
ملياراً المبيعات المتوقعة للسياحة العلاجية في الدولة 2023
10.7 %
النمو السنوي التراكمي المتوقع للقطاع خلال السنوات الخمس المقبلة
50.3
مليار درهم الإنفاق الصحي في الإمارات 2018 (تشمل إنفاق القطاع الصحي في الدولة شراء خدمات وسلع الرعاية الصحية من قبل كيانات عامة وخاصة)
154
إجمالي عدد المستشفيات العاملة في الإمارات
337000
زوار دبي بغرض العلاج 2018 بحسب تقرير هيئة الصحة بدبي و«تجربة دبي الصحية»
تخصصات
تتركز أكثر التخصصات المطلوبة في السياحة العلاجية في دبي في كل من جراحة العظام والطب الرياضي والأمراض الجلدية والعناية بالجلد وطب الأسنان وعلاج الخصوبة
المصدر: غرفة دبي