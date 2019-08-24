آفاق واعدة للسياحة العلاجية في الإمارات

المصدر: إعداد - بشار باغ ــ غرافيك: حسام الحوراني

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

أظهر تقرير صادر عن غرفة صناعة وتجارة دبي النمو المتواصل الذي تحققه السياحة العلاجية في الإمارات والآفاق الواعدة التي يتمتع بها القطاع خلال الفترة المقبلة بدعم الإمكانيات والخدمات والتكنولوجيا والكوادر المتخصصة في الدولة.

12.1

مليار درهم مبيعات السياحة العلاجية في الإمارات 2018

5.5 %

نمو مبيعات القطاع في الدولة العام الماضي مقارنة مع 2017

19.5

ملياراً المبيعات المتوقعة للسياحة العلاجية في الدولة 2023

10.7 %

النمو السنوي التراكمي المتوقع للقطاع خلال السنوات الخمس المقبلة

50.3

مليار درهم الإنفاق الصحي في الإمارات 2018 (تشمل إنفاق القطاع الصحي في الدولة شراء خدمات وسلع الرعاية الصحية من قبل كيانات عامة وخاصة)

154

إجمالي عدد المستشفيات العاملة في الإمارات

337000

زوار دبي بغرض العلاج 2018 بحسب تقرير هيئة الصحة بدبي و«تجربة دبي الصحية»

تخصصات

تتركز أكثر التخصصات المطلوبة في السياحة العلاجية في دبي في كل من جراحة العظام والطب الرياضي والأمراض الجلدية والعناية بالجلد وطب الأسنان وعلاج الخصوبة

المصدر: غرفة دبي