«هواوي» تقلل من تأثير الأزمة مع واشنطن على مبيعات هواتفها

المصدر: هونج كونج، شنغهاي - رويترز

قالت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي أمس إن تأثير القيود التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة على أنشطتها سيكون أقل مما خشيت في بادئ الأمر، على الرغم من أن القيود قد تقلص إيرادات وحدة الشركة للهواتف الذكية بنحو 10 مليارات دولار هذا العام.

وتضررت هواوي تكنولوجيز البالغ حجم أعمالها 100 مليار دولار بشدة منذ منتصف مايو بعدما وضعت واشنطن، ثاني أكبر مُصنع للهواتف الذكية في العالم، ضمن ما يُسمى «قائمة الكيانات»، ما يهدد بمنعها من الحصول على مكونات وتكنولوجيا أمريكية مهمة.

وكان رن تشنغ مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي قال في أول تقييم بشأن تأثير القيود الأمريكية، في يونيو الماضي،: إن إدراج الشركة في القائمة السوداء سيلحق الضرر بإيراداتها بواقع 30 مليار دولار، ما سيحرمها من تحقيق نمو للإيرادات في 2019.

وقال إريك شو نائب رئيس مجلس الإدارة خلال مؤتمر صحفي لتقديم رقائق جديدة للذكاء الصناعي في مقر الشركة في شنتشن: «يبدو أنها ستكون أقل من ذلك، لكن عليكم الانتظار حتى صدور نتائجنا في مارس».

وقال شو إن مجموعة أعمال المستهلكين التابعة لهواوي تسجل هذا العام أداء «أفضل كثيراً» مما كان يُخشى في بادئ الأمر.

وتشمل مجموعة أعمال المستهلكين التابعة لهواوي أنشطة الهواتف الذكية وتسارع لتطوير نظام تشغيل خاص بها استعداداً لأسوأ تصور في حالة حرمانها من تطبيقات أساسية لنظام أندرويد التابع لجوجل.

وأضاف شو: «من الممكن حدوث تراجع (في المبيعات) بأكثر من 10مليارات دولار».