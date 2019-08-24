«كوميرتس بنك» يدرس شطب 2000 وظيفة إضافية

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

يدرس مصرف «كوميرتس بنك إيه جي» الألماني الاستغناء عن 2000 وظيفة إضافية في إطار خطط تحديث استراتيجيته خلال الخريف المقبل، في الوقت الذي يواجه فيه رئيس البنك مارتن تسيلكه مشكلات ضعف الاقتصاد واحتمالات تخفيض سعر الفائدة بشكل أكبر.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن مصادر مطلعة على هذه الخطط قولها إن البنك سوف يسعى لتسريح هذه العمالة بحلول عام 2022 أو 2023، كما يجري دراسة عدة سيناريوهات أخرى بشأن العدد المقترح للوظائف التي سوف يتم الاستغناء عنها، ولكن لن يُتخذ قرار نهائي في هذا الصدد حتى انعقاد الاجتماع الاستراتيجي للبنك المزمع في أواخر سبتمبر المقبل.

ويعمل تسيلكه حالياً على تحقيق أهداف مالية جديدة وخفض للنفقات بشكل أكبر، بعد أن اضطر للتخلي عن العديد من أهداف خطته للنهوض بالبنك التي تستمر حتى عام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن أسهم البنك قد تراجعت إلى معدل غير مسبوق الشهر الجاري.