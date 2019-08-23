«هواوي» تتصدر قائمة أكبر 500 شركة صينية خاصة

المصدر: شينينغ - شينخوا

كشفت الصين أمس عن أحدث تصنيفاتها لأكبر 500 شركة خاصة، حيث تصدرت شركة «هواوي» العملاقة القائمة في ظل النمو اللافت للشركات الخاصة في البلاد.

وصدرت قائمة اتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة خلال قمة الصين 2019 لأكبر 500 شركات خاصة، التي احتضنتها مدينة شينينغ حاضرة مقاطعة تشينغهاي بشمال غربي البلاد.

وتبوأت شركة «هواوي» صدارة القائمة بحجم إيرادات بلغت 721.2 مليار يوان (102 مليار دولار) في 2018. كما وردت في القائمة شركات مثل مجموعة «إتش إن إيه» وسونينغ وآمير الدولية وإيفرغراند وغيرها.

كما وردت عشرون شركة صينية خاصة أيضاً ضمن قائمة أكبر 500 شركة عالمية، بزيادة ثلاث شركات عن العام الماضي.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة «هواوي» إن الشركة ستواصل تعزيز شفافيتها وتعتبر نفسها كما لو أنها شركة مدرجة بالبورصة. وخلال مناقشات تفاعلية في مدينة نيويورك، قال فنسنت بانغ، وهو نائب بارز لرئيس مجلس إدارة «هواوي»، إن الشركة تخطط لعقد نشاطات شهرية في نيويورك لاحقاً، في مسعى لتحديث تطور الشركة وإيضاح أية تساؤلات. وأضاف بانغ أن الشركة حالياً تتبع قواعد محاسبة شفافة، مثل الشركات المسجلة بالبورصة، وتصدر تقارير سنوية لأكثر من 10 سنوات.

وكانت المرة الأولى للشركة التي تصدر فيها تقارير فصلية ونصف سنوية حول نتائج عملياتها، تمت في كل من أبريل ويوليو الماضيين على التوالي. وأكد بانغ أن «هواوي» ستواصل إصدار تقارير فصلية ونصف سنوية، وليس لديها أي شيء تخفيه، منذ يومها الأول.

أما باول تريولو، الذي يترأس قسم الممارسة التقنية بمجموعة أورآسيا، وهي مؤسسة بحوث واستشارات حول المخاطر الجيوسياسية، فقد قال إن «هواوي» أظهرت مثالاً جيداً في تعزيز الشفافية والحفاظ عليها، رغم أنها غير متداولة علناً.