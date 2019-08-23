قفزة في الأصول الأجنبية بالمصرف المركزى

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يحتفظ مصرف الإمارات المركزى بأصول أجنبية تشهد قفزة كبيرة، بسبب كفاءة إدارته وتنوع استثماراته الخارجية.
وتشكل الأصول الأجنبية الجزء الرئيسي من احتياطاته من العملات الصعبة، ويطبق المصرف سياسة استثمارية فعالة على أصوله الأجنبية.
إجمالي الأصول
يوليو 2018 332 مليار درهم
يوليو 2019 369 ملياراً
حجم الزيادة 37 ملياراً
نسبة النمو 11%
الأرصدة المصرفية والودائع بالخارج
يوليو 2018 262 ملياراً
يوليو 2019 327 ملياراً
حجم الزيادة 65 ملياراً
نسبة النمو 25%
الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة
يوليو 2018 55 ملياراً
يوليو 2019 27.5 ملياراً
مقدار التراجع 27.5 ملياراً
نسبة انخفاض سالب 50%
أصول أجنبية أخرى
يوليو 2018 14.22 ملياراً
يوليو 2019 14.77 ملياراً
الزيادة 55 مليوناً
نسبة الزيادة 4%