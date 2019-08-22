دبي وجهة المتزوجين حديثاً لقضاء إجازة استثنائية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد موقع «إنديا تايمز» أن إمارة دبي تعتبر أفضل مكان مناسب للمتزوجين حديثاً الباحثين عن قضاء إجازة استثنائية، حيث إنها تزخر بالمنتجعات الصحية والمأكولات المتنوعة، فضلاً عن تجربة التسوق التي لا تنتهي.

وأشار الموقع في تقرير حول دبي، إلى مراكز السبا ذات المستوى العالمي في المنتجعات من فئة الخمس نجوم، وكذلك الأجواء الرومانسية في أفضل المطاعم بالإمارة، مؤكداً أن هناك ذكريات خاصة تسطر في كل زاوية من زوايا الإمارة.

وقال الموقع الهندي في تقريره: «تعتبر الأوبرا إضافة جديدة إلى أفق المدينة المتلألئ، وهي تحفة معمارية لا ينبغي تفويتها عند زيارة دبي، حيث يقع هذا المبنى، المصمم على شكل قارب تراثي، مقابل نافورة دبي في مول دبي، ويستضيف الكثير من الفعاليات المحلية والدولية».

وأضاف التقرير: «يقع منتجع باب الشمس وسط صحراء دبي، حيث يستفيد من محيطه الصحراوي، ليقدم تجربة فريدة في بيئة طبيعية مذهلة حقاً. وتتمتع دبي بالعديد من الإطلالات الجميلة ومنها الإطلالات الصحراوية تزامناً مع مشاهدة واحدة من أجمل مناظر غروب الشمس. وأفضل وسيلة للاستمتاع بهذا المشهد بواسطة المنطاد. وتقدّم بالون أدفنتشرز تجربةً هي الأولى من نوعها في العالم، حيث يتمكّن الراكب من مشاركة رحلته الفريدة وطعامه مع الصقور، في مغامرةٍ أقلّ ما يقال عنها أنّها استثنائيّة. ما من طريقةٍ أجمل لمشاهدة الصحراء الآسرة».