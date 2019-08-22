السعودية تطلق نظام إصدار الوكالات إلكترونيا في الإمارات والأردن

المصدر: البيان الإلكتروني

دشنت وزارة العدل السعودية بالتعاون مع وزارة الخارجية نظام إصدار الوكالات الإلكترونية في سفارات المملكة وقنصلياتها في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن .

وبحسب وسائل الإعلام السعودية فإن هذه الخطوة تأتي استكمالا لخطة الوزارة نحو التحول الرقمي بتوجيه ومتابعة الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومنها تفعيل نظام إصدار الوكالات الإلكترونيا الذي دشن أواخر شهر ذو القعدة الفائت من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج ليستطيع المواطنون العمل بها مباشرة بعد تقليص الإجراءات السابقة حيث بدأ تطبيق الخدمة في سفارة السعودية وقنصليتها في مصر.

ويأتي النظام الجديد ضمن إطار التحول الرقمي للتوثيق الذي أطلقته الوزارة مع إعلانها عن الوكالة الإلكترونية مطلع العام الحالي لدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل.

الجدير بالذكر أن إصدار الوكالة في السابق كان من السفارات والقنصليات ورقيا ويكلف المستفيد وقتا ومالا إذ بعد أن تصدر له الوكالة يجب عليه أن يرسلها بالبريد التقليدي إلى السعودية لتصدق من وزارة الخارجية ومن ثم وزارة العدل دون أن يستطيع فسخها إلكترونيا بينما أصبح بإمكان الوكيل الآن العمل بموجبها فور صدورها إلكترونيا من الممثليات السعودية ويمكن للجهات المتعاملة مع الوكيل التحقق من الوكالة عبر موقع وزارة العدل كما يستطيع الموكل الاطلاع عليها من خلال خدمة الاستعلام عن وكالاتي من خلال بوابة وزارة العدل وتطبيقها على الجوالات الذكية كما يمكنه فسخها إلكترونيا عند انتفاء الحاجة لها.