فيسبوك تتيح لك الهروب من المعلنين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة فيسبوك الثلاثاء إطلاق خاصية تتيح لمستخدمي المنصة الاجتماعية مسح سجلات التصفح ما يتيح لهم قدرة أكبر في التحكم في الإعلانات التي تأتيهم عند استخدام فيسبوك.

والخاصية التي كان مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ قد وعد بها قبل عدة أشهر أصبحت متاحة في أيرلندا وكوريا الجنوبية وإسبانيا على أن تضاف دول أخرى لاحقابحسب موقع قناة الحرة.

وتمنح هذه الميزة المستخدمين مزيدا من الخصوصية لكن على حساب المعلنين، وهي جزء من خدمة جديدة من فيسبوك يطلق عليها Off-Facebook activity التي عند فتحها، يستطيع المستخدم معرفة التطبيقات والمواقع التي تراقب نشاطه بهدف مساعدة المعلنين.

ويؤدي النقر فوق "مسح السجلات" في هذه الخدمة إلى فصل هذه المعلومات عن حساب فيسبوك.