«كومرتس بنك» نحو شطب وظائف وإغلاق مئات الفروع

المصدر: برلين - الوكالات

من المرجح أن يركز تحديث استراتيجية «كومرتس بنك» هذا الخريف على تخفيضات كبيرة في الوظائف وإغلاق فروع، حيث يواجه البنك الألماني المتعثر مخاوف الركود.ويدرس مارتن زيلكي الرئيس التنفيذي للبنك عدة سيناريوهات لخفض التكاليف تشمل إغلاق مئات الفروع وفقًا لمصادر مطلعة لـ «بلومبيرغ».

وأشارت المصادر إلى أن ضعف الاقتصاد واحتمال انخفاض الفائدة التي تؤدي إلى تراجع الدخل من الإقراض دفعت «زيلكي» إلى النظر في خيارات أكثر حدة. وتسبب انكماش اقتصاد ألمانيا والتوترات التجارية العالمية في تحويل خطة البنك بعيداً عن الخدمات المصرفية الاستثمارية ونحو إقراض المستهلكين والشركات في سوقها المحلية.

ويملك البنك حوالي ألف فرع في ألمانيا، وانخفض عدد الموظفين من 43.3 ألفاً نهاية 2015 إلى 40.7 ألفاً في يونيو الماضي.