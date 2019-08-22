محكمة تمنع إضراباً مقترحاً لطياري «رايان إير»

المصدر: لشبونة - د ب ا

منعت المحكمة العليا في دبلن الإضراب المقترح من قبل طياري «رايان إير» في أيرلندا الذي كان مقرراً تنفيذه اليوم وغداً في حين لا تزال محكمة في لندن تستمع إلى محاولة عاجلة من قبل الشركة لمنع إضراب أكبر كثيراً من الطيارين البريطانيين.

ورحبت الشركة بحكم المحكمة الأيرلندية، وأكدت أن كافة الرحلات الجوية من مطارات أيرلندا ستقلع بشكل طبيعي.

وقال محاموها في أيرلندا للمحكمة إن اتحاد الطيارين - الذي يمثل حوالي 180 من طياري الشركة - لم يسمح للمحادثات بالتوصل إلى نتيجة قبل إعلان الإضراب.

أعلنت نقابة عمالية برتغالية أمس إضراب العاملين عن العمل في شركة ريان أير للطيران منخفض التكاليف، وذلك في الوقت الذي من المقرر أن تصدر فيه محاكم في إيرلندا وبريطانيا حكمها بشأن طلبات تقدمت بها الشركة لمنع إضراب العاملين في هاتين الدولتين.وذكرت وكالة الأنباء البرتغالية أن نقابة طواقم العمل بالشركة دعت للإضراب عن العمل لمدة 5 أيام ابتداء من أمس.

وكان إضراب عدد من العاملين بالشركة في أنحاء أوروبا العام الماضي قد أدى لإلغاء المئات من الرحلات الجوية في ذروة موسم العطلات الصيفية في شهري أغسطس وسبتمبر.