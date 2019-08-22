نمو مبيعات القوارب البخارية بالسوق الأمريكية في يوليو

المصدر: واشنطن - د ب أ

أكد تقرير اقتصادي نمو مبيعات القوارب البخارية في السوق الأمريكية خلال يوليو الماضي 1.5% وتجاوزت تقديرات شركة «كي بانك» التي توقعت تراجع المبيعات بعد الظروف الصعبة، التي مرت بها السوق في يونيو الماضي.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن التقرير الذي أعده المحلل الاقتصادي «بريت أندريس» القول إن قوارب التزلج سجلت أعلى معدل نمو للمبيعات خلال الشهر الماضي حيث زادت مبيعاتها 17.4% في حين زادت مبيعات العوامات 9.3% كما زادت مبيعات قوارب الصيد 1.9%، فيما تراجعت مبيعات القوارب ذات المحرك الخارجي 5.1% خلال الشهر الماضي.

وبحسب التقرير فإن مبيعات شركات «برنسويك» و«ماليبو بوتس» و«ماستر كرافت» تجاوزت متوسط نمو مبيعات الصناعة ككل.