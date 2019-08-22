نسخ معدلة من برمجيات طلب الفدية تتضاعف

المصدر: دبي - البيان

اكتشف باحثون لدى كاسبرسكي في الربع الثاني من العام الجاري 16,017 نسخة معدلة جديدة من برمجيات طلب الفدية، بينها تعديلات تنتمي إلى ثماني عائلات جديدة من هذه البرمجيات الخبيثة ويفوق هذا الرقم ضعف عدد العينات الجديدة التي تم اكتشافها في الربع الثاني من العام الماضي 2018 الذي بلغ 7,620.

وأبرز تقرير كاسبرسكي الخاص بتطور مشهد التهديدات التقنية للربع الثاني من 2019 أن أكثر من 230,000 مستخدم تعرضوا لهجمات في هذه الفترة من العام، مستعرضاً مجموعة من النتائج المهمة الأخرى.

ويمكن أن تكون الهجمات التي تُشنّ باستخدام تروجانات طلب الفدية ناجحة بالقدر نفسه إذا ما استهدفت أفراداً أو مؤسسات، نظراً لاتسام وظيفتها بالسهولة مع مستوى عالٍ من الفعالية تقوم هذه التروجانات بتشفير ملفات على حاسوب المستخدم الضحية لتطالبه الجهة الكامنة وراءها بدفع فدية مالية لقاء فكّ تشفير هذه الملفات.