«لوفتهانزا» تدعو إلى وقف «حرب الأسعار» في قطاع الطيران

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

صرح كارستن شبور رئيس الخطوط الجوية الألمانية «لوفتهانزا» بأن صناعة الطيران بحاجة إلى إبطاء نموها والتوقف عن تأجيج حروب الأسعار والاستثمار بدلاً من ذلك لضمان رحلات جوية أكثر كفاءة وأفضل من حيث الجودة.وانتقد «حرب الأسعار» في السوق النمساوية والألمانية للرحلات القصيرة خلال هذا الصيف، دون تسمية «رايان إير» المنافسة والمعروفة بأسعارها شديدة الانخفاض. وقال: «تذاكر 5 يورو (5.5 دولارات) لا تضر بالنظام فحسب وإنما تجعلنا عرضة بصورة أكبر للانتقادات- كما يجعل الكثير من الأمور المستدامة التي نقوم بها كصناعة محل تساؤل».

ولفت شبور إلى أن لوفتهانزا تضطلع بمسؤوليتها فيما يتعلق بتغير المناخ وأنها تستثمر بصورة متواصلة للوصول إلى طائرات أحدث وأكثر كفاءة. وأضاف أنه يتعين توجيه ضريبة الطيران التي تدفعها شركات الطيران والمطارات لإجراء الأبحاث التي تعود بالنفع على الصناعة.