عربات الطعام في دبي.. شعبية وشهرة تتوسّع

المصدر: دبي - وائل الخطيب

بدأت عربات الطعام بالانتشار على نطاق واسع بدبي على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث بدأت بعربة برغر في «كايت بيتش» عام 2014 واجتذبت هذه العربات شهرة أكبر عندما احتضنتها فعاليات مثل مهرجان دبي للمأكولات وتراكرز دي إكس بي في وقت لاحق وفق تقرير نشره موقع «يورو نيوز».

وأوضح التقرير أنه بينما يزداد عدد عربات الطعام الجماعية في المنتزهات في دبي، إلا أن عربات الطعام الفردية منها لا تزال تحظى بشعبية واسعة ويصطف عدد كبير من عربات الطعام في دبي مارينا، وكايت بيتش وشاطئ لا مير، وكذلك في أسواق عطلة نهاية الأسبوع ثم جاء منتزه «لاست اكزت» لعربات الطعام، حيث افتتحت شركة التطوير العقاري بدبي «مراس» هذه الوجهة في 2016، لتقديم تجارب فريدة ومبتكرة للمقيمين في الإمارة وللعابرين بين دبي وأبوظبي، وتشغل مساحة 1500 متر مربع وتقع في المخرج رقم 11 على شارع الشيخ زايد المتجه إلى دبي.

في البداية، كان هناك فقط 12 عربة طعام تم تأجيرها لماركات مشهورة. اليوم، هناك 4 متنزهات «لاست اكزيت»، لكل منها طابعه ومفهومه الخاص الفريد. وأصبحت المتنزهات الآن موطناً لمجموعة متنوعة من عربات الأغذية التي تحتضن سلاسل المطاعم الكبيرة والمواقع الأقل شهرة الناشئة في المنطقة.

وأسست رائدة الأعمال الإماراتية أمل المري وشريكتها السعودية ديم البسام شركة مطاعم «سولت»، كشاحنة برجر على شاطئ كايت بيتش في عام 2014.