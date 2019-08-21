نمو مبيعات التجزئة بأقل من التوقعات في روسيا

المصدر: موسكو - د ب أ

أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية الصادرة نمو مبيعات التجزئة في روسيا خلال يوليو الماضي بأقل من التوقعات.

وذكرت الهيئة أن مبيعات التجزئة زادت الشهر الماضي 1% وهو ما يقل عن التوقعات، كما يقل عن متوسط النمو الشهري خلال العام الحالي وهو 1.6%، رغم نمو الأجور بعد وضع معدل التضخم في الحساب بنسبة 3.5%.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الاقتصاد الروسية نمو الاقتصاد خلال يوليو الماضي 1.7% من إجمالي الناتج المحلي، حيث كان الناتج الصناعي هو المحرك الأساسي للنمو ما ساعد على تعويض تباطؤ قطاع تجارة التجزئة.

وبلغ معدل نمو الاقتصاد الروسي خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 0.9% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يقل عن المعدل المستهدف للعام الحالي ككل وهو 1.3% من إجمالي الناتج.