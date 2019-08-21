المصدر: برلين - د ب أ

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، أمس تراجع معدل تضخم أسعار المنتجين (الجملة) في ألمانيا خلال يوليو الماضي للشهر الثالث. بلغ معدل تضخم أسعار الجملة الشهر الماضي 1.1% سنوياً مقابل 1.2% خلال يونيو حيث واصل معدل تضخم أسعار الجملة في ألمانيا تراجعه للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى أقل مستوياته منذ أواخر 2016.

وساهمت الكهرباء بالجزء الأكبر من الزيادة في أسعار الجملة في ألمانيا خلال الشهر الماضي حيث زادت أسعار الكهرباء 8.4%. وبلغ معدل التضخم الأساسي لأسعار الجملة بعد استبعاد أسعار الطاقة 0.7% فقط مقارنة بشهر يوليو من 2018.

في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الشهري لأسعار الجملة خلال يوليو 0.1% مقابل سالب 0.4% خلال يونيو.