السعودية .. إحباط تهريب أكثر من مليونين و 500 ألف حبة كبتاجون

المصدر: البيان الإلكتروني

أحبطت الجمارك السعودية في منفذ الحديثة محاولتي تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت مليونان و579 ألف حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة في مركبتين قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ، إحداهما شاحنة، والأخرى مركبة من نوع خصوصي.

ونقلت صحيفة " الرياض " عن مدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق الزهراني قوله أنه وصلت للجمرك مركبة من نوع خصوصي يقودها أحد المسافرين، وترافقه عائلته المكوّنة من طفلين وزوجته، وبتفتيشها اشتبه المراقب الجمركي بالمركبة وقائدها، الأمر الذي جعله يتأكد من الاشتباه بتفتيش جميع أجزاء المركبة من الداخل والخارج، وبالفعل عُثر على مليونان و553 حبة كبتاجون، كانت مخبأة في تجويف كل باب من أبواب المركبة، وبداخل الطبلون، وفي مخابئ أُعدت لغرض التهريب في المراتب الأمامية والخلفية وفي سقف المركبة وجوانبها، بالإضافة إلى إخفاء جزء من الكمية في إطار المركبة الاحتياطي.

وأضاف الزهراني أن الجمرك أيضًا أحبط محاولة تهريب أخرى لكمية من حبوب الكبتاجون بلغت (26) ألف حبة، عُثر عليها في إحدى الشاحنات وذلك بإخفائها داخل "طفاية الحريق" الموجودة في الشاحنة.

وأوضح أن أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال الممنوعات، ومن ذلك استغلال هذا المهرب لعائلته التي كانت برفقته في محاولة منه للتمويه على منسوبي الجمارك.

وأكد أن الجمارك السعودية تسعى دائمًا لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، بما يُحقق حماية المجتمع من هذه الآفات، وتعمل في سبيل ذلك إلى توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين للحد من عمليات التهريب.