ارتفاع حاد في مبيعات المساكن في بريطانيا خلال أغسطس

المصدر: لندن - د ب أ

أظهرت بيانات منشورة على موقع التسويق العقاري البريطاني «رايت موف» ارتفاعاً حاداً في مبيعات المساكن في بريطانيا خلال أغسطس الحالي، مع حرص المشترين على إتمام الصفقات قبل الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل بحسب تعهدات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. ورغم فترة الهدوء التي تمر بها سوق العقارات في بريطانيا، فإن عدد الصفقات التي تمت خلال الشهر الحالي زاد بنسبة 6.1% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

في الوقت نفسه، جاءت أسعار المساكن خلال الشهر الحالي أقل بنسبة 1% عن الشهر السابق، الذي كان قد شهد تراجع الأسعار بنسبة 0.2% شهرياً. في المقابل زادت الأسعار خلال الشهر الحالي بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد تراجع بنسبة 0.2% سنوياً خلال يوليو الماضي.